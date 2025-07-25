У Британії запрацювали заходи захисту дітей від "шкідливого контенту"

У Великій Британії з пʼятниці набули чинності нові заходи, спрямовані на запобігання доступу дітей до шкідливого контенту в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з новими правилами, вебсайти та додатки, що містять потенційно шкідливий контент, будуть нести відповідальність за перевірку віку британських користувачів.

Для цього сайти можуть використовувати такі технології, як розпізнавання обличчя та дані кредитних карток.

Платформи, які порушують правила, можуть бути оштрафовані на суму до 18 мільйонів фунтів стерлінгів (23 мільйони доларів) або 10 відсотків від їхнього глобального обігу – залежно від того, яка сума більша.

Керівникам цих платформ також може загрожувати кримінальна відповідальність.

Перевіряти дотримання правил буде британський регулятор у сфері звʼязку Ofcom. За словами його виконавчої директорки Мелані Доуз, вікові обмеження погодились запровадити близько 6000 порнографічних сайтів.

За даними Ofcom, минулого місяця близько 500 тисяч британських дітей віком від 8 до 14 років зіткнулися з порнографією в інтернеті.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Європейська комісія надала онлайн-платформам додаткові рекомендації щодо захисту неповнолітніх.