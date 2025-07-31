В Британии начато расследование в отношении более 30 порносайтов

Британский регулятор в сфере связи Ofcom проводит расследование в отношении четырех компаний, которые управляют 34 порнографическими сайтами, на предмет соблюдения правил проверки возраста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На прошлой неделе в Великобритании вступили в силу новые меры, направленные на предотвращение доступа детей к вредному контенту в интернете.

Эти меры, в частности, обязывают платформы, на которых размещается порнографический контент, использовать высокоэффективные средства проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних.

В четверг Ofcom объявил о расследовании в отношении четырех компаний, которые в совокупности управляют 34 порнографическими веб-сайтами, в связи с этими правилами проверки возраста. Этими четырьмя компаниями являются: 8579 LLC, AVS Group Ltd, Kick Online Entertainment SA и Trendio Ltd.

Британский регулятор заявил, что обеспокоен тем, что эти компании не выполняют свои юридические обязательства "предотвращать доступ детей к порнографическому контенту с помощью высокоэффективных средств проверки возраста".

В то же время с момента вступления в силу правил проверки возраста в Великобритании наблюдается всплеск загрузок инструментов VPN, которые позволяют пользователям скрывать свое реальное местоположение, чтобы получить доступ к контенту без проверок.

Комментируя это, представитель Ofcom ответил Euractiv, что эта мера, как и раньше, будет помогать предотвращать случайный доступ детей к материалам для взрослых.

В Ofcom признали, что проверка возраста "не является панацеей".

В положениях британского закона также говорится, что поставщики порнографического контента не должны публиковать материалы, поощряющие использование VPN для обхода проверок.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Европейская комиссия предоставила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних.