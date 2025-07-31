Естонія не збирається визнавати Палестину

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив у четвер, що не планує визнавати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

Заяву очільника естонського уряду наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

У середу міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

На питання, чи є в Естонії позиція з цього питання, Міхал відповів: "Естонія підтримує рішення про створення двох держав. Така наша позиція. Але сьогодні немає держави, яку можна було б визнати".

За його словами, наразі ЄС робить усе можливе, щоб якомога швидше вирішити критичну гуманітарну ситуацію.

"Але з нашої точки зору, зараз немає держави, яку можна було б додатково визнати", – додав естонський прем’єр.

Крім того, влада Португалії планує обговорити можливість визнання Палестинської держави у вересні.

Як відомо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.