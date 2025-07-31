Эстония не собирается признавать Палестину
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в четверг, что не планирует признавать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в сентябре.
Заявление главы эстонского правительства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".
В среду министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
На вопрос, есть ли у Эстонии позиция по этому вопросу, Михал ответил: "Эстония поддерживает решение о создании двух государств. Такова наша позиция. Но на сегодня нет государства, которое можно было бы признать".
По его словам, в настоящее время ЕС делает все возможное, чтобы как можно быстрее решить критическую гуманитарную ситуацию.
"Но с нашей точки зрения, сейчас нет государства, которое можно было бы дополнительно признать", – добавил эстонский премьер.
Кроме того, власти Португалии планируют обсудить возможность признания Палестинского государства в сентябре.
Как известно, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.