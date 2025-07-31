Португалія не виключає визнання Палестинської держави

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив у четвер, що планує обговорити з президентом і парламентом можливість визнання Палестинської держави у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

За словами Монтенегру, уряд Португалії проведе консультації з президентом Марселу Ребелу де Соузою та парламентськими партіями "для розгляду питання про визнання Палестинської держави".

Таке визнання може бути оголошене під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні, додав він.

Португальський уряд нагадав, що разом із понад десятком інших європейських держав напередодні підтримав заклик про визнання Палестини, але за низки умов, зокрема повного роззброєння ХАМАС, звільнення заручників у секторі Гази та її демілітаризації, а також визнання Ізраїлю.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.