В Іспанії закликали до відставки генпрокурора, якого звинуватили в порушенні таємниці слідства

Ключові асоціації прокурорів Іспанії вимагають відставки генерального прокурора Альваро Гарсія Ортіса, якому висунули офіційні обвинувачення у витоку інформації про слідство проти опозиції.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Гарсія Ортіс, який обіймає посаду генпрокурора Іспанії із серпня 2022 року, перебуває під слідством з початку червня за передачу пресі електронного листа, що містить особисті дані, які стосуються судового розслідування щодо бізнесмена Альберто Гонсалеса Амадора.

Амадор є партнером Ісабель Діас Аюсо, яка очолює осередок опозиційної Народної партії в Мадриді. Бізнесмен перебуває під слідством за підозрою в податковому шахрайстві та підробці документів.

"Гарсія Ортіс має піти у відставку, щоб захищатися як приватна особа, незалежна від інституції, а не як генеральний прокурор", – заявила Euractiv президентка Асоціації прокурорів (AF) Крістіна Дексеус,

Вона охарактеризувала його подальше перебування на посаді як "значну шкоду репутації" іспанської прокуратури.

Іспанська асоціація незалежних прокурорів (APIF) офіційно звернулася до судді, який веде справу Гарсія Ортіса у Верховному суді, з проханням тимчасово усунути його з посади.

Асоціація прогресивних прокурорів (UPF), до якої належав Гарсія Ортіс до того, як стати генеральним прокурором, заявила в офіційному повідомленні, що "категорично не згодна" з обвинуваченням, висунутим у вівторок.

Водночас уряд Іспанії згуртувався навколо генерального прокурора.

"Ми підтримуємо дії генерального прокурора держави. Ми віримо в його невинуватість. Він має схвалення та підтримку уряду", – заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Згідно з іспанським законодавством, генеральні прокурори призначаються урядом, що викликає занепокоєння ЄС. У звіті Європейської комісії про верховенство права за 2025 рік рекомендовано Іспанії посилити "незалежність і автономію прокуратури" від уряду.

Справа Гарсія Ортіса може стати черговим ударом по лівому уряду Педро Санчеса, соратники якого в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів.

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