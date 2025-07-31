В Испании призвали к отставке генпрокурора, которого обвинили в нарушении тайны следствия

Ключевые ассоциации прокуроров Испании требуют отставки генерального прокурора Альваро Гарсия Ортиса, которому выдвинули официальные обвинения в утечке информации о следствии против оппозиции.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Гарсия Ортис, который занимает пост генпрокурора Испании с августа 2022 года, находится под следствием с начала июня за передачу прессе электронного письма, содержащего личные данные, касающиеся судебного расследования в отношении бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора.

Амадор является партнером Исабель Диас Аюсо, которая возглавляет ячейку оппозиционной Народной партии в Мадриде. Бизнесмен находится под следствием по подозрению в налоговом мошенничестве и подделке документов.

"Гарсия Ортис должен уйти в отставку, чтобы защищаться как частное лицо, независимое от института, а не как генеральный прокурор", – заявила Euractiv президент Ассоциации прокуроров (AF) Кристина Дексеус.

Она охарактеризовала его дальнейшее пребывание в должности как "значительный ущерб репутации" испанской прокуратуры.

Испанская ассоциация независимых прокуроров (APIF) официально обратилась к судье, ведущему дело Гарсия Ортиса в Верховном суде, с просьбой временно отстранить его от должности.

Ассоциация прогрессивных прокуроров (UPF), к которой принадлежал Гарсия Ортис до того, как стать генеральным прокурором, заявила в официальном сообщении, что "категорически не согласна" с обвинением, выдвинутым во вторник.

В то же время правительство Испании сплотилось вокруг генерального прокурора.

"Мы поддерживаем действия генерального прокурора государства. Мы верим в его невиновность. Он имеет одобрение и поддержку правительства", – заявил премьер-министр Педро Санчес.

Согласно испанскому законодательству, генеральные прокуроры назначаются правительством, что вызывает беспокойство ЕС. В отчете Европейской комиссии о верховенстве права за 2025 год рекомендовано Испании усилить "независимость и автономию прокуратуры" от правительства.

Дело Гарсии Ортиса может стать очередным ударом по левому правительству Педро Санчеса, соратники которого в последние месяцы оказались в центре коррупционных скандалов.

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