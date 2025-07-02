ЗМІ: у Європі були приголомшені паузою США в поставках зброї Україні

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити поставки деяких видів військової допомоги Україні було несподіваним для європейських посадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, посадовці в Європі "були приголомшені" рішенням США щодо військової допомоги Україні – особливо після заяв Дональда Трампа на саміті НАТО.

Тоді, нагадаємо, він пообіцяв розглянути можливість постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що європейські держави звернулись до Білого дому для роз'яснення рішення, а деякі сподіваються, що позиція США "може бути пом'якшена або змінена".

Нагадаємо, у вівторок у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.