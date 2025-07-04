На кордоні з Литвою нелегали закидали камінням прикордонників і пошкодили службове авто

На кордоні з Литвою група нелегальних мігрантів напала на прикордонників, які відмовились їх пропускати, а також пошкодила службовий позашляховик.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Інцидент трапився увечері 3 липня в Лаздійському районі. Тут кордон Литви з Білоруссю проходить по річці Мара. На території Литви встановлено фізичний бар'єр, який захищає від нелегального вторгнення.

З боку Білорусі до цього місця прийшла група з 14 мігрантів з приставними сходами. Всі мігранти були чоловіками віком 20-40 років. Вони намагалися прорватися через кордон і уникнути контакту з прикордонниками.

Мігранти за допомогою драбини хотіли перелізти через 4-метровий паркан з колючим дротом зверху. Прикордонники помітили нелегалів за допомогою відеокамер і відразу ж поїхали на місце.

Побачивши прикордонників, мігранти втекли вглиб території Білорусі, кинувши драбину, яку потім забрали прикордонники.

Однак невдалий штурм литовського кордону викликав агресію у нелегалів, вони трохи пройшли вздовж кордону, потім з'явилися на відкритому місці біля річки і почали кидати каміння в прикордонників і їхній позашляховик.

Один камінь влучив у ліве переднє крило позашляховика Toyota Land Cruiser, залишилася вм'ятина. Прикордонники не постраждали.

Після цього нелегали пішли вглиб території Білорусі.

Як повідомляли, за три дні Державна прикордонна служба Литви не дозволила потрапити до країни майже 150 нелегальним мігрантам із території Білорусі.

1 липня писали, що Литва направляє співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.

А наступного дня литовські прикордонники заявили про різке зростання вторинної міграції через Латвію.