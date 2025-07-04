За три дні Литва не пустила майже 150 нелегальних мігрантів з Білорусі

За три дні Державна прикордонна служба Литви не дозволила потрапити до країни майже 150 нелегальним мігрантам із території Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 4 липня, Литва розвернула на кордоні із Білоруссю 27 нелегальних мігрантів.

А в четвер, 3 липня, кількість людей, яким Литва відмовила у в’їзді, становила 53 людини, а за день до цього – 68.

Прикордонники повідомили, що за 2025 рік 917 нелегальним мігрантам було відмовлено у в'їзді до Литви, тоді як за весь минулий рік таких спроб було зафіксовано 1002.

1 липня писали, що Литва направляє співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.

А наступного дня литовські прикордонники заявили про різке зростання вторинної міграції через Латвію.