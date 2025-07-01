Литовські прикордонники вирушають до Латвії для допомоги в боротьбі з нелегальною міграцією

Литва направляє співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Співробітники поліції та Служби охорони державного кордону Литви вирушають до Латвії за дорученням литовського міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича та на прохання латвійської сторони.

За інформацією МВС, наразі в Латвії службу вже розпочали вісім литовських поліцейських. Найближчим часом до них приєднаються і литовські прикордонники. Їхня точна кількість поки що не повідомляється.

"Міграційна криза, організована як інструмент тиску і з якою Литва зіткнулася в 2021 році, була взята під контроль, але гібридна атака з боку режиму Білорусі, що триває, визнана загрозою для внутрішньої безпеки всього Європейського Союзу. Тому ми повинні діяти солідарно і рішуче", – заявив Кондратович.

За інформацією МВС, наразі на ділянках кордону Литви з Польщею та Латвією підвищено рівень готовності внутрішніх сил правопорядку.

Під час здійснення контролю на внутрішніх кордонах прикордонникам допомагають не тільки поліцейські, а й співробітники Служби громадської безпеки.

Нагадаємо, 4 червня кілька десятків мігрантів спробували нелегально потрапити до Латвії з Білорусі.

А у Польщі на початку червня фіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, крім того, мігранти кілька разів нападали на прикордонників.