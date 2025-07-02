Литва фіксує різке зростання вторинної міграції через Латвію

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила про різке зростання вторинної міграції через Латвію.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними VSAT, у першій половині 2025 року було затримано 352 нелегальних мігрантів, які в'їхали до Латвії з Білорусі, а потім намагалися дістатися Західної Європи через Литву та Польщу.

Це у 2,5 раза більше, ніж у першій половині 2024 року, коли було затримано 140 мігрантів.

У VSAT зазначають, що 157 нелегальних мігрантів, які в'їхали з Латвії, були затримані литовськими правоохоронцями – більшість з них згодом повернулися до Латвії – і 195 – польськими правоохоронцями.

Крім того, VSAT розпочала 25 розслідувань щодо незаконного перевезення людей і затримала 31 контрабандиста мігрантів цього року. Більшість затриманих мігрантів були громадянами Сомалі та Афганістану – 150 та 53 особи відповідно.

Громадяни Сомалі, опитані литовськими прикордонниками, найчастіше заявляють, що вони подорожують із Сомалі через Об'єднані Арабські Емірати до Росії, звідти до Білорусі, а потім намагаються потрапити до Латвії, звідки зазвичай вирушають до Німеччини.

За даними VSAT, мігранти подорожують з Латвії групами від кількох до десятка людей. Деякі користуються послугами контрабандистів, але деякі також подорожують регулярними автобусами з іноземними або підробленими документами.

Прикордонники зазначили, що цього року 5914 мігрантів спробували в'їхати до Латвії, але були затримані і повернуті до Білорусі. Тим часом за 2025 рік литовські прикордонники вже затримали 890 мігрантів, які нелегально в'їхали з Білорусі, а в 2024 році їх було 1002.

Нагадаємо, 4 червня кілька десятків мігрантів спробували нелегально потрапити до Латвії з Білорусі.

1 липня писали, що Литва направляє співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.