На границе с Литвой нелегалы забросали камнями пограничников и повредили служебное авто

На границе с Литвой группа нелегальных мигрантов напала на пограничников, которые отказались их пропускать, а также повредила служебный внедорожник.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 3 июля в Лаздийском районе. Здесь граница Литвы с Беларусью проходит по реке Мара. На территории Литвы установлен физический барьер, который защищает от нелегального вторжения.

Со стороны Беларуси к этому месту пришла группа из 14 мигрантов с приставной лестницей. Все мигранты были мужчинами в возрасте 20-40 лет. Они пытались прорваться через границу и избежать контакта с пограничниками.

Мигранты с помощью лестницы хотели перелезть через 4-метровый забор с колючей проволокой сверху. Пограничники заметили нелегалов с помощью видеокамер и сразу же поехали на место.

Увидев пограничников, мигранты убежали вглубь территории Беларуси, бросив лестницу, которую потом забрали пограничники.

Однако неудачный штурм литовской границы вызвал агрессию у нелегалов, они немного прошли вдоль границы, затем появились на открытом месте у реки и начали бросать камни в пограничников и их внедорожник.

Один камень попал в левое переднее крыло внедорожника Toyota Land Cruiser, осталась вмятина. Пограничники не пострадали.

После этого нелегалы ушли вглубь территории Беларуси.

Как сообщалось, за три дня Государственная пограничная служба Литвы не позволила попасть в страну почти 150 нелегальным мигрантам с территории Беларуси.

1 июля писали, что Литва направляет сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.

А на следующий день литовские пограничники заявили о резком росте вторичной миграции через Латвию.