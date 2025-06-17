Уряд Іспанії представив остаточний звіт про причини масштабного блекауту

Іспанський уряд оприлюднив підсумковий звіт щодо масштабного відключення електроенергії 28 квітня, назвавши головними винуватцями цього інциденту оператора електромережі Red Eléctrica та компанії‑виробники й остаточно відкинувши версію про кібератаку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іспанське видання El Pais.

Віцепрем’єрка та міністерка з питань екологічної трансформації Сара Аагесен пояснила, що оператор Red Eléctrica не запланував всю необхідну генерацію для контролю перенапруги, що в підсумку призвело до відключення всієї енергосистеми, хоча резервів було більш ніж достатньо.

Крім того, уряд також вказав на "неналежні" дії енергогенеруючих компаній.

З одного боку, синхронні електростанції не поглинали напругу належним чином, що сприяло виникненню перенапруги, яка спричинила відключення електроенергії. З іншого боку, деякі електростанції, які відключилися через перенапруження, не повинні були цього робити, згідно з вимогами до роботи системи.

Попри те, що частина запитаних даних залишилася засекреченою, Аагесен фактично спрямувала свою критику у бік найбільших гравців ринку – Iberdrola, Endesa, Naturgy та EDP, які сукупно контролюють переважну частку традиційної генерації в Іспанії.

За висновком урядової комісії, аварію спричинила сукупність чинників: хибна напруга через недооцінений попит, планування Red Eléctrica та несвоєчасні дії електровиробників.

Водночас уряд наголошує: звіт "не є судовим вироком", тож відставки, зокрема очільниці Red Eléctrica Беатріс Корредор, наразі не розглядаються.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".