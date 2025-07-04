Чехию парализовал масштабный сбой в электроснабжении

Большая часть Чехии, включая столицу Прагу и другие крупные города, в пятницу, 4 июля, пострадала от массового отключения электроэнергии.

Об этом сообщает iDNES.cz, пишет "Европейская правда".

Без электричества остались домохозяйства, предприятия и транспорт.

Кроме того, из-за отключения многие люди застряли в лифтах, важные предприятия работают на аварийных источниках питания.

В Праге остановились метро и трамваи, в вестибюлях было полутемно, общественный транспорт был значительно парализован. Однако вскоре после полудня он снова начал курсировать, включая метро. Проблемы также затронули железнодорожное сообщение страны.

В пострадавших районах закрылись многие магазины, не работают даже банкоматы.

"Произошла авария на линии V411, что привело к локальным отключениям электроэнергии на севере и востоке Чехии. Часть электросети осталась без электроснабжения, а также пострадало большинство подстанций", – рассказал представитель чешского оператора энергосетей ČEPS Лукаш Грабал.

Причины аварии расследуются, а энергетики ČEPS интенсивно работают над восстановлением электроснабжения, добавил он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что из-за проблем с энергоснабжением Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности.

"Мы расследуем причины и решаем проблему", – добавил он.

Напомним, в конце апреля масштабное отключение электроэнергии задело Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

В правительственном отчете отметили, что ошибка в расчетах со стороны оператора Redeia была одним из факторов, которые помешали сети справиться со скачком напряжения, что и привело к аварии. В то же время Redeia не согласился с этим.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и то, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".