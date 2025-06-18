Оператор енергомережі в Іспанії не погодився із висновками уряду щодо блекауту

Іспанський оператор енергомережі Redeia не погодився з висновками урядового звіту, який стверджує, що однією з причин масштабного відключення електроенергії в Іспанії та Португалії 28 квітня стала помилка компанії у розрахунку енергетичного балансу.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Голова операційного відділу Redeia Конча Санчес на брифінгу в середу, 18 червня, повідомила, що внутрішнє розслідування компанії виявило аномалії в процесі відключення електростанцій 28 квітня, попри те, що напруга в системі залишалася в межах дозволених норм.

Також спостерігалося нетипове зростання споживання з боку транспортної мережі.

За її словами, в перші секунди відключення з системи вийшла теплова електростанція з комбінованим циклом, яка мала забезпечити стабільність і не повинна була відключатися.

"За нашими розрахунками, компанія Redeia передбачила достатні можливості для контролю напруги. Якби традиційні електростанції виконали свої обов’язки, відключення не сталося б", – наголосила вона.

Водночас урядовий звіт, оприлюднений напередодні, вказує, що помилка в розрахунках з боку Redeia була одним з чинників, які завадили мережі впоратися зі стрибком напруги, що й спричинило аварію.

Голова компанії Beatriz Corredor повідомила, що Redeia опублікує власний докладний звіт про причини інциденту.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

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