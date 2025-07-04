Посольство Італії відреагувало на масштабний обстріл Києва

Посольство Італії на тлі рекордної за кількістю БПЛА атаки РФ проти України нагадало, що Україна давно погодилась на безумовне припинення вогню, як пропонували США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посольства опублікували двома мовами в офіційному X.

В італійській дипмісії констатували, що обстріли Росії проти України стають дедалі жорстокішими.

Cresce la brutalità degli attacchi russi contro l'Ucraina. Ieri e oggi un numero record di droni e missili ha causato diversi morti e oltre 40 feriti civili, incendi e distruzioni. L'Ucraina ha già accettato un cessate il fuoco senza condizioni. Sosteniamo la sua ricerca di pace. pic.twitter.com/WzrQ2oyBzk – Italy in Ukraine (@italyinukr) July 4, 2025

"Впродовж вчорашнього та сьогоднішнього дня рекордна кількість безпілотників та ракет призвела до загибелі людей та більше ніж 40 постраждалих серед цивільного населення, а також до пожеж та руйнувань. Україна вже погодилася на безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо її прагнення до миру", – зазначили у посольстві.

Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждав консульський відділ польського посольства. На тлі цього очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання засобів ППО Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запідозрив невипадковий збіг у тому, що черговий масштабний обстріл Києва стався після телефонної розмови президента США з правителем РФ.

Президентка Молдови Мая Санду після обстрілу закликала інші країни допомогти Україні з посиленням ППО.