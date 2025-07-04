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Посольство Італії відреагувало на масштабний обстріл Києва

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 16:05 — Марія Ємець

Посольство Італії на тлі рекордної за кількістю БПЛА атаки РФ проти України нагадало, що Україна давно погодилась на безумовне припинення вогню, як пропонували США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посольства опублікували двома мовами в офіційному X.

В італійській дипмісії констатували, що обстріли Росії проти України стають дедалі жорстокішими.

"Впродовж вчорашнього та сьогоднішнього дня рекордна кількість безпілотників та ракет призвела до загибелі людей та більше ніж 40 постраждалих серед цивільного населення, а також до пожеж та руйнувань. Україна вже погодилася на безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо її прагнення до миру", – зазначили у посольстві. 

Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждав консульський відділ польського посольства. На тлі цього очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання засобів ППО Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запідозрив невипадковий збіг у тому, що черговий масштабний обстріл Києва стався після телефонної розмови президента США з правителем РФ.

Президентка Молдови Мая Санду після обстрілу закликала інші країни допомогти Україні з посиленням ППО. 

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Італія Війна з РФ
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