Мерц запідозрив зв’язок між розмовами Трампа з Путіним та жорстокими обстрілами України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запідозрив невипадковий збіг у тому, що черговий масштабний обстріл Києва стався після телефонної розмови президента США з правителем РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Tagesschau.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус зазначив, що канцлер Мерц помітив "певний патерн у випадку з президентом РФ, і що телефонні дзвінки часто супроводжуються ще жорстокішими обстрілами".

"Те, що сталося останньої ночі, підсилює це враження", – сказав він.

Речник продовжив, що останні обстріли України "говорять самі за себе" та висловив сподівання, що це посприяє "процесу ухвалення рішень стосовно Росії, зокрема щодо санкцій".

Також речник підтвердив "інтенсивні переговори" Німеччини зі США щодо Patriot для України.

Раніше таблоїд Bild повідомляв, що в уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.