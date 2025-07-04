В НАТО официально сменился командующий Объединенными силами в Европе

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, сменив на этом посту Кристофера Каволи.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, пишет "Европейская правда".

4 июля в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) состоялась официальная церемония передачи командования американскому генералу воздушных сил Алексусу Гринкевичу.

Пресс-cлужба НАТО

Его предшественником на этом посту с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.

Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за его вклад в модернизацию коллективной обороны и работу, связанную с реакцией на полномасштабное нападение России на Украину.

В частности, Рютте поблагодарил Каволи за усиление присутствия НАТО в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры и создание нового командования в Германии, что в том числе усиливает поддержку Украины.

Относительно Гринкевича он отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет "глубокое понимание угроз для нас с воздуха и в других сферах". Последний год перед этим назначением Гринкевич занимал в США должность директора по операциям Объединенного штаба.

Напомним, назначение генерала Гринкевича на должность согласовали в июне 2025 года. Параллельно с должностью верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич будет командующим Европейского командования Вооруженных сил США.

Командование Объединенных сил НАТО в Европе занимается планированием и выполнением всех операций Альянса на континенте.

Решение о назначении Гринкевича называли в СМИ "временным облегчением" для европейских союзников по НАТО на фоне опасений о скором уходе США от вопросов безопасности в Европе.