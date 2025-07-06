В Австрийских Альпах разбился небольшой самолет: есть погибшие

В субботу, 5 июля, в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Авария произошла около 12:45 по местному времени вблизи населенного пункта Вальд-им-Пинцгау в федеральной провинции Зальцбург. По данным полиции, самолет, вероятно, загорелся после падения.

На борту находились трое мужчин и одна женщина, которые, по предварительной информации, были гражданами Германии. В результате катастрофы погибли все четверо человек, находившиеся на борту.

Самолет вылетел с аэродрома в Обершляйсхайме возле Мюнхена для выполнения обратного рейса. Причины трагедии пока неизвестны, начато расследование.

В начале недели пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

А 5 июля почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.