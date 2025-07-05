В аеропорту на Майорці загорівся літак, є постраждалі

Майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Пожежа сталася близько 00:30 у суботу в літаку перевізника Ryanair, що перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Сон Сан-Хуан.

Після отримання сигналу на місце події виїхали чотири карети швидкої допомоги.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi – Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

Унаслідок інциденту постраждали загалом 18 людей, більшість відбулась легкими травмами. Шістьом знадобилась госпіталізація у лікарнях Пальми.

Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, на початку тижня пасажирський літак авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, зіткнувся з проблемою з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

У середині червня пасажирський літак скандинавської авіакомпанії SAS здійснив аварійну посадку в аеропорту Копенгагена через дим на борту.