Трамп каже, що наступного тижня розпочне переговори з Китаєм щодо TikTok

Американський президент Дональд Трамп заявив, що наступного розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів популярного застосунку TikTok.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "практично" досягли угоди про продаж американських активів застосунку TikTok.

"Я думаю, що ми почнемо в понеділок або вівторок (7-8 липня, – Ред.). переговори з Китаєм – можливо, з президентом Сі або одним з його представників – але ми практично досягли угоди", – заявив американський президент.

Трамп також зазначив, що може відвідати Сі Цзіньпіна в Китаї або що китайський лідер може відвідати США.

Окрім цього, він заявив, що США, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди з боку Китаю.

На запитання, наскільки він впевнений, що Пекін погодиться на угоду, Трамп відповів:

"Я не впевнений, але думаю, що так. Президент Сі і я маємо чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я вважаю, що угода вигідна для Китаю і вигідна для нас", – додав він.

Трамп уже тричі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків додатка з владою Китаю.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

А 10 квітня він заявив, що потенційна угода про продаж американських активів TikTok все ще можлива.