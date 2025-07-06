Трамп говорит, что на следующей неделе начнет переговоры с Китаем по поводу TikTok

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в следующем начнет переговоры с Китаем о возможном соглашении по американским активам популярного приложения TikTok.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "практически" достигли соглашения о продаже американских активов приложения TikTok.

"Я думаю, что мы начнем в понедельник или вторник (7-8 июля, – Ред.). переговоры с Китаем – возможно, с президентом Си или одним из его представителей – но мы практически достигли соглашения", – заявил американский президент.

Трамп также отметил, что может посетить Си Цзиньпина в Китае или что китайский лидер может посетить США.

Кроме этого, он заявил, что США, вероятно, придется получить одобрение соглашения со стороны Китая.

На вопрос, насколько он уверен, что Пекин согласится на сделку, Трамп ответил:

"Я не уверен, но думаю, что да. Президент Си и я имеем прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я считаю, что сделка выгодна для Китая и выгодна для нас", – добавил он.

Трамп уже трижды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей приложения с властями Китая.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

А 10 апреля он заявил, что потенциальная сделка по продаже американских активов TikTok все еще возможна.