Лев утік із зоопарку в Туреччині й напав на чоловіка, який спав на вулиці

Фермер зазнав серйозних травм унаслідок нападу лева, який у неділю втік із зоопарку на півдні Туреччини.

Про це повідомляє агентство АР, пише "Європейська правда".

Самець на ім’я Зевс утік зі своєї клітки в зоопарку Land of Lions у місті Манавгат – курорті на середземноморському узбережжі – у нічні години.

Через кілька годин він напав на 53-річного чоловіка, який спав надворі після поливу фісташкових дерев.

"Я почув шурхіт. Коли підняв покривало, лев стрибнув на мене", – розповів агентству Сулейман Кір.

"Ми боролися, билися... Я схопив його за шию і стиснув. У цей момент він трохи відбіг", – додав чоловік.

За інформацією агентства Ilhas News Agency, поліцейські, які шукали лева, почули шум боротьби і налякали хижака, вистріливши в повітря.

Агентство також оприлюднило відео, на якому лев гуляє біля житлових будинків перед тим, як зникнути в чагарниках.

Кіра госпіталізували з пораненнями голови, плеча та ніг.

Поліція і дрони згодом виявили лева в лісистій місцевості неподалік. Його застрелили.

На сайті Land of Lions зазначено, що в парку утримується "найбільша у світі лев’яча родина" – понад 30 тварин. Також у зоопарку є тигри, ведмеді й вовки.

Наразі не відомо, як саме лев утік, але розпочато розслідування.

Нагадаємо, у 2023 році в місті Кляйнмахнов поблизу Берліна понад добу шукали левицю, що нібито втекла на волю, як показало відео із соцмереж.

Експертиза, однак, пізніше підтвердила, що це був дикий кабан.