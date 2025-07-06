Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице

Фермер получил серьезные травмы в результате нападения льва, который в воскресенье сбежал из зоопарка на юге Турции.

Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".

Самец по имени Зевс сбежал из своей клетки в зоопарке Land of Lions в городе Манавгат – курорте на средиземноморском побережье – в ночные часы.

Через несколько часов он напал на 53-летнего мужчину, который спал на улице после полива фисташковых деревьев.

"Я услышал шуршание. Когда поднял покрывало, лев прыгнул на меня", – рассказал агентству Сулейман Кир.

"Мы боролись, дрались... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного отбежал", – добавил мужчина.

По информации агентства Ilhas News Agency, полицейские, которые искали льва, услышали шум борьбы и напугали хищника, выстрелив в воздух.

Агентство также обнародовало видео, на котором лев гуляет возле жилых домов перед тем, как исчезнуть в кустах.

Кира госпитализировали с ранениями головы, плеча и ног.

Полиция и дроны впоследствии обнаружили льва в лесистой местности неподалеку. Его застрелили.

На сайте Land of Lions указано, что в парке содержится "крупнейшая в мире львиная семья" – более 30 животных. Также в зоопарке есть тигры, медведи и волки.

Пока не известно, как именно лев сбежал, но начато расследование.

Напомним, в 2023 году в городе Кляйнмахнов недалеко от Берлина более суток искали львицу, которая якобы сбежала на волю, как показало видео из соцсетей.

Экспертиза, однако, позже подтвердила, что это был дикий кабан.