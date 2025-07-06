Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
Фермер получил серьезные травмы в результате нападения льва, который в воскресенье сбежал из зоопарка на юге Турции.
Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".
Самец по имени Зевс сбежал из своей клетки в зоопарке Land of Lions в городе Манавгат – курорте на средиземноморском побережье – в ночные часы.
Через несколько часов он напал на 53-летнего мужчину, который спал на улице после полива фисташковых деревьев.
"Я услышал шуршание. Когда поднял покрывало, лев прыгнул на меня", – рассказал агентству Сулейман Кир.
"Мы боролись, дрались... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного отбежал", – добавил мужчина.
По информации агентства Ilhas News Agency, полицейские, которые искали льва, услышали шум борьбы и напугали хищника, выстрелив в воздух.
Агентство также обнародовало видео, на котором лев гуляет возле жилых домов перед тем, как исчезнуть в кустах.
Кира госпитализировали с ранениями головы, плеча и ног.
Полиция и дроны впоследствии обнаружили льва в лесистой местности неподалеку. Его застрелили.
На сайте Land of Lions указано, что в парке содержится "крупнейшая в мире львиная семья" – более 30 животных. Также в зоопарке есть тигры, медведи и волки.
Пока не известно, как именно лев сбежал, но начато расследование.
Напомним, в 2023 году в городе Кляйнмахнов недалеко от Берлина более суток искали львицу, которая якобы сбежала на волю, как показало видео из соцсетей.
Экспертиза, однако, позже подтвердила, что это был дикий кабан.