За останні 10 днів в Туреччині сталась 761 пожежа

Турецька влада повідомила, що за останні 10 днів у країні було зафіксовано 761 пожежу, що становить близько чверті всіх пожеж цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало агентство DPA.

Станом на неділю всі пожежі були погашені або взяті під контроль. Серед них – 20 великих пожеж у провінціях Ізмір, Сакарія, Хатай, Біледжик, Маніса, Стамбул і Бурса.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що тільки в Ізмірі, де повний масштаб збитків ще встановлюється, пожежі серйозно пошкодили щонайменше 228 будинків.

Люди, які втратили свої будинки, будуть тимчасово розміщені в житлових контейнерах, сказав він.

Пожежі спричинили великі руйнування, спаливши дотла три села в Ізмірі та забравши життя 81-річного прикутого до ліжка чоловіка та двох рятувальників.

За останні дні в інших районах країни було евакуйовано десятки тисяч людей.

За офіційними даними, Туреччина має в своєму розпорядженні 27 пожежних літаків і 105 пожежних вертольотів.