За последние 10 дней в Турции произошел 761 пожар

Турецкие власти сообщили, что за последние 10 дней в стране было зафиксировано 761 пожар, что составляет около четверти всех пожаров в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По состоянию на воскресенье все они были потушены или взяты под контроль. Среди них – 20 крупных пожаров в провинциях Измир, Сакария, Хатай, Биледжик, Маниса, Стамбул и Бурса.

Министр внутренних дел Али Йерликая заявил, что только в Измире, где полный масштаб ущерба еще устанавливается, пожары серьезно повредили по меньшей мере 228 домов.

Люди, которые потеряли свои дома, будут временно размещены в жилых контейнерах, сказал он.

Пожары причинили большие разрушения, сжег дотла три деревни в Измире и унесли жизни 81-летнего прикованного к постели мужчины и двух спасателей.

За последние дни в других районах страны были эвакуированы десятки тысяч человек.

По официальным данным, Турция располагает 27 пожарными самолетами и 105 пожарными вертолетами.