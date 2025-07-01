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У Туреччині третій день борються з масштабними лісовими пожежами

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Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 17:08 — Марія Ємець

У Туреччині третій день триває боротьба з низкою осередків лісових пожеж в районі міст Хатай, Адана, Ізмір і Маніса.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі заявив, що з п’ятниці на території країни зафіксували 342 серйозних займання. Шість пожеж тривають досі – в районі міст Ізмір, Хатай, Адана і Маніса. 

Посадовець зазначив, що ситуація порівняно з понеділком суттєво покращилася. Водночас є побоювання, що з середи вогнеборцям стане складніше – через суттєве підвищення температури і поновлення сильних вітрів. 

Міністр закликав громадян утриматися від будь-якого розпалювання вогню на подвір’ях та природі та кидання недопалків. 

У понеділок повідомляли, що через пожежі евакуювали 50 тисяч людей. 

У Греції нещодавно гасили масштабні пожежі на острові Хіос. Жінку, яку визнали винною в неумисному спричиненні одного з осередків пожежі, засудили до трьох років в’язниці

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