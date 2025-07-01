У Туреччині третій день борються з масштабними лісовими пожежами
Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 17:08 —
У Туреччині третій день триває боротьба з низкою осередків лісових пожеж в районі міст Хатай, Адана, Ізмір і Маніса.
Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".
Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі заявив, що з п’ятниці на території країни зафіксували 342 серйозних займання. Шість пожеж тривають досі – в районі міст Ізмір, Хатай, Адана і Маніса.
📍Hatay
📍Adana
📍İzmir
📍Manisa
Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor https://t.co/XsOJWsRX7M pic.twitter.com/SJAtkZOyQC– Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 1, 2025
Посадовець зазначив, що ситуація порівняно з понеділком суттєво покращилася. Водночас є побоювання, що з середи вогнеборцям стане складніше – через суттєве підвищення температури і поновлення сильних вітрів.
Міністр закликав громадян утриматися від будь-якого розпалювання вогню на подвір’ях та природі та кидання недопалків.
У понеділок повідомляли, що через пожежі евакуювали 50 тисяч людей.
У Греції нещодавно гасили масштабні пожежі на острові Хіос. Жінку, яку визнали винною в неумисному спричиненні одного з осередків пожежі, засудили до трьох років в’язниці.