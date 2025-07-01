У Туреччині третій день борються з масштабними лісовими пожежами

У Туреччині третій день триває боротьба з низкою осередків лісових пожеж в районі міст Хатай, Адана, Ізмір і Маніса.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі заявив, що з п’ятниці на території країни зафіксували 342 серйозних займання. Шість пожеж тривають досі – в районі міст Ізмір, Хатай, Адана і Маніса.

📍Hatay

📍Adana

📍İzmir

📍Manisa



Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor https://t.co/XsOJWsRX7M pic.twitter.com/SJAtkZOyQC – Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 1, 2025

Посадовець зазначив, що ситуація порівняно з понеділком суттєво покращилася. Водночас є побоювання, що з середи вогнеборцям стане складніше – через суттєве підвищення температури і поновлення сильних вітрів.

Міністр закликав громадян утриматися від будь-якого розпалювання вогню на подвір’ях та природі та кидання недопалків.

У понеділок повідомляли, що через пожежі евакуювали 50 тисяч людей.

У Греції нещодавно гасили масштабні пожежі на острові Хіос. Жінку, яку визнали винною в неумисному спричиненні одного з осередків пожежі, засудили до трьох років в’язниці.