У Туреччині через лісові пожежі евакуювали 50 тисяч людей

У Туреччині, де вже кілька днів борються з масштабними лісовими пожежами, з небезпечних районів евакуювали 50 тисяч людей.

Про це повідомляють Anadolu і Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що з районів поблизу міст Ізмір, Біледжик і провінції Хатай, де вирують лісові пожежі, евакуювали понад 50 тисяч людей.

Mehmet Emin Mengüarslan – AA

За наявними даними, в районі Біледжика пошкоджено 64 будинки, два десятки господарських споруд і три підприємства, в районі Ізміру – 132 будинки та одне підприємство.

Пожежі тривають вже кілька днів. Міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмах заявив, що лише за 29 червня повідомили про 29 осередків займання, дев’ять з яких класифікували як серйозні. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився лісистою місцевістю та підійшов до заселених районів.

Через загрозу на деякий час зупиняв роботу аеропорт поблизу Ізміра.

Міністр юстиції Їлмаз Тунч заявив про затримання підозрюваного в одній із пожеж поблизку Ізміра – чоловіка підозрюють в умисному підпалі за допомогою бензину.

У Греції нещодавно гасили масштабні пожежі на острові Хіос. Жінку, яку визнали винною в неумисному спричиненні одного з осередків пожежі, засудили до 3 років в’язниці.