Польський турист загинув після падіння зі 100-метрової висоти у горах Словаччини

Польський турист загинув унаслідок падіння в гірській місцевості словацьких Високих Татр.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Dennik N.

Рятувальники знайшли його за допомогою гелікоптера після падіння з висоти близько 100 метрів під горою Ганок, але врятувати його вже не змогли.

Кілька польських туристів загинули у Словаччині також у червні. Як тоді повідомила Гірська рятувальна служба (HZS), трагічно закінчилося падіння польського туриста з Ягнячого Штита у Високих Татрах.

Тіло ще одного поляка рятувальники виявили після триденного пошуку в масиві Герлаховського Штита.

Пізніше HZS повідомила і про ще одну польську жертву в Татрах, яка також загинула внаслідок падіння в горах.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що йшлося про відому альпіністку Кристину Пальмовську.

Нагадаємо, у червні у французьких Піренеях знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому.

А в Іспанії на початку липня двоє людей загинули через масштабну лісову пожежу.