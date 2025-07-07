Укр Рус Eng

Польський турист загинув після падіння зі 100-метрової висоти у горах Словаччини

Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 10:26 — Христина Бондарєва

Польський турист загинув унаслідок падіння в гірській місцевості словацьких Високих Татр.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Dennik N.

Рятувальники знайшли його за допомогою гелікоптера після падіння з висоти близько 100 метрів під горою Ганок, але врятувати його вже не змогли.

Кілька польських туристів загинули у Словаччині також у червні. Як тоді повідомила Гірська рятувальна служба (HZS), трагічно закінчилося падіння польського туриста з Ягнячого Штита у Високих Татрах.

Тіло ще одного поляка рятувальники виявили після триденного пошуку в масиві Герлаховського Штита. 

Пізніше HZS повідомила і про ще одну польську жертву в Татрах, яка також загинула внаслідок падіння в горах.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що йшлося про відому альпіністку Кристину Пальмовську.

Нагадаємо, у червні у французьких Піренеях знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому.

А в Іспанії на початку липня двоє людей загинули через масштабну лісову пожежу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина
Реклама: