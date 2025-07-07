Польский турист погиб после падения со 100-метровой высоты в горах Словакии

Польский турист погиб в результате падения в горной местности словацких Высоких Татр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Dennik N.

Спасатели нашли его с помощью вертолета после падения с высоты около 100 метров под горой Ганок, но спасти его уже не смогли.

Несколько польских туристов погибли в Словакии также в июне. Как тогда сообщила Горная спасательная служба (HZS), трагически закончилось падение польского туриста с Ягнячьего Штита в Высоких Татрах.

Тело еще одного поляка спасатели обнаружили после трехдневного поиска в массиве Герлаховского Штита.

Позже HZS сообщила еще об одной польской жертве в Татрах, которая также погибла в результате падения в горах.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что речь шла об известной альпинистке Кристине Пальмовской.

Напомним, в июне во французских Пиренеях нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад.

А в Испании в начале июля два человека погибли из-за масштабного лесного пожара.