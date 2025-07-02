В Іспанії через екстремальну спеку спалахнула лісова пожежа: є жертви

Двоє людей загинули в північно-східній Іспанії внаслідок лісової пожежі, яка швидко поширилася, перш ніж пожежники змогли її локалізувати.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Пожежа почалася в сільській провінції Льєда, внаслідок чого над сільською місцевістю піднявся величезний стовп диму, який швидко охопив всю територію.

Пожежники повідомили, що влада розіслала жителям попередження на смартфони і наказала 14 тисячам осіб залишатися в будинках. Цей наказ був скасований пізно ввечері у вівторок.

Загалом було спалено 6500 гектарів, перш ніж пожежники встановили периметр і оголосили про локалізацію пожежі.

Про загибель людей внаслідок пожежі повідомив глава уряду Каталонії Сальвадор Ілья.

Лісова пожежа спалахнула на тлі екстремальної спеки, яка призвела до різкого підвищення температури на більшій частині континенту і встановила температурні рекорди в Іспанії, Португалії та Франції.

Повідомляли також, що на північному сході Іспанії загинула дворічна дитина після того, як її залишили в автомобілі на кілька годин під час спеки.