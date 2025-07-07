У Єврокомісії заявили про "конструктивну розмову" між фон дер Ляєн та Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп провели "конструктивну розмову" в неділю, 6 липня.

Про це повідомив у понеділок, 7 липня, представник Єврокомісії, цитують Reuters та Politico, передає "Європейська правда".

Представник Єврокомісії заявив, що мета ЄС залишається досягти торговельної угоди з Вашингтоном до 9 липня.

"Я також можу підтвердити телефонну розмову між президенткою фон дер Ляєн і президентом Трампом і підтвердити, що вони провели хорошу розмову", – сказав він.

Водночас представник Єврокомісії відмовився надати будь-які деталі щодо змісту або тривалості розмови, проте наголосив: ЄС хоче досягти угоди із США.

"Ми хочемо досягти угоди з США. Ми хочемо уникнути мит. Ми вважаємо, що вони завдають шкоди. Ми хочемо досягти взаємовигідних результатів, а не результатів, які будуть програшними для всіх", – заявив він.

Зазначимо, 17 червня президентка Єврокомісії розповіла, що на полях саміту Групи семи зустрілася із Трампом. За її словами, тоді їхня розмова охоплювала низку важливих питань, "від України до торгівлі".

Як відомо, ЄС має до 9 липня укласти торговельну угоду з американським президентом Дональдом Трампом, перш ніж мита на майже весь експорт Євросоюзу до США зростуть до 50%.

Раніше сторони розглядали варіант, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після закінчення терміну.

Також європейська сторона пропонувала США залишити універсальний тариф у 10%, але передбачити винятки.