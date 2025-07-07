В Еврокомиссии заявили о "конструктивном разговоре" между фон дер Ляйен и Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели "конструктивный разговор" в воскресенье, 6 июля.

Об этом сообщил в понедельник, 7 июля, представитель Еврокомиссии, цитируют Reuters и Politico, передает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии заявил, что цель ЕС остается достичь торгового соглашения с Вашингтоном до 9 июля.

"Я также могу подтвердить телефонный разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом и подтвердить, что они провели хороший разговор", – сказал он.

В то же время представитель Еврокомиссии отказался предоставить какие-либо детали о содержании или продолжительности разговора, однако подчеркнул: ЕС хочет достичь соглашения с США.

"Мы хотим достичь соглашения с США. Мы хотим избежать пошлин. Мы считаем, что они наносят ущерб. Мы хотим достичь взаимовыгодных результатов, а не результатов, которые будут проигрышными для всех", – заявил он.

Отметим, 17 июня президент Еврокомиссии рассказала, что на полях саммита Группы семи встретилась с Трампом. По ее словам, тогда их разговор охватил ряд важных вопросов, "от Украины до торговли".

Как известно, ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.

Ранее стороны рассматривали вариант, что до 9 июля можно достичь временного соглашения, которое позволит продолжить переговоры после истечения срока.

Также европейская сторона предлагала США оставить универсальный тариф в 10%, но предусмотреть исключения.