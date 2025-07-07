Французький євродепутат розкритикував Макрона за дзвінок Путіну

Депутат Європейського парламенту, соціаліст Рафаель Глюксманн розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за дзвінок господарю Кремля Владіміру Путіну.

Про це французький євродепутат сказав в інтерв’ю телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Глюксманн наголосив, що Франція "не повинна розмовляти" з російським правителем, "поки він загрожує безпеці європейців".

"Єдина річ, про яку ми маємо з ним говорити, це виведення російських військ з України, в ім'я безпеки європейців", – сказав він.

Євродепутат закликав "слухати наші служби безпеки, німецькі, данські, польські служби безпеки, коли вони кажуть нам, що план Путіна – це вторгнення в країну-члена Європейського Союзу і НАТО до 2029 року".

"Доки Владімір Путін загрожує безпеці європейців, ми з ним не розмовляємо", – сказав Глюксманн.

Він заявив, що після розмови Путіна з Макроном "ніколи не було таких сильних бомбардувань Києва".

"Кожен раз, коли Владімір Путін бачить у нас схильність до відновлення переговорів або нормалізації відносин з ним, він починає атакувати ще сильніше", – додав він.

1 липня Кремль повідомив, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Згодом Єлисейський палац, коментуючи розмову Макрона з Путіним, яка стала першою з 2022 року, заявив, що французький президент закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

ЗМІ також повідомляли, що після дзвінка Путіну Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.