Французский евродепутат раскритиковал Макрона за звонок Путину

Депутат Европейского парламента, социалист Рафаэль Глюксманн раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за звонок хозяину Кремля Владимиру Путину.

Об этом французский евродепутат сказал в интервью телеканалу BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Глюксманн подчеркнул, что Франция "не должна разговаривать" с российским правителем, "пока он угрожает безопасности европейцев".

"Единственная вещь, о которой мы должны с ним говорить, это вывод российских войск из Украины, во имя безопасности европейцев", – сказал он.

Евродепутат призвал "слушать наши службы безопасности, немецкие, датские, польские службы безопасности, когда они говорят нам, что план Путина – это вторжение в страну-члена Европейского Союза и НАТО до 2029 года".

"Пока Владимир Путин угрожает безопасности европейцев, мы с ним не разговариваем", – сказал Глюксманн.

Он заявил, что после разговора Путина с Макроном "никогда не было таких сильных бомбардировок Киева".

"Каждый раз, когда Владимир Путин видит у нас склонность к возобновлению переговоров или нормализации отношений с ним, он начинает атаковать еще сильнее", – добавил он.

1 июля Кремль сообщил, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор имел "содержательный характер".

Впоследствии Елисейский дворец, комментируя разговор Макрона с Путиным, который стал первым с 2022 года, заявил, что французский президент призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

СМИ также сообщали, что после звонка Путину Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.