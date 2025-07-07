РФ поскаржилась Швеції на "атаки" проти її торгового представництва

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок викликало тимчасового повіреного у справах Швеції, аби поскаржитись на черговий наліт дрона на її торгове представництво у Стокгольмі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні російського МЗС.

Під час виклику главі посольства Швеції оголосили "рішучий протест" через інцидент минулого тижня, коли невідомий дрон скинув на торгове представництво РФ "контейнер з фарбою".

У зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що вимагають "встановлення зловмисників, які стоять за систематичними нападами на російські закордонні установи в Швеції, та притягнення їх до відповідальності".

Раніше посольство Росії у Швеції нарахувало понад десяток "актів вандалізму" проти себе, зокрема і з використанням дронів.

Якось там навіть стверджували, що українець начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.