Посольство Росії у Швеції пережило черговий наліт дрона

Торгове представництво Росії у Швеції в ніч проти суботи зазнало чергового "нападу з використанням дрона".

Як повідомляє "Європейська правда", на це поскаржилось російське посольство у Стокгольмі.

Піл час "нападу" з дрона на територію торгового представництва Росії "було скинуто пакет з фарбою". Про постраждалих унаслідок інциденту посольство не повідомляє.

Про подібні "напади" російська сторона повідомляє вже понад рік, а востаннє інцидент стався менш як місяць тому.

"Виникає закономірне питання: шведська влада не може чи не хоче розслідувати ці інциденти і забезпечити захист диппредставництв?" – риторично питає посольство РФ.

Там знову зажадали "повноцінного розслідування" і поклали на владу Швеції "всю повноту відповідальності за розвиток ситуації".

Раніше посольство Росії у Швеції нарахувало понад десяток "актів вандалізму" проти себе, зокрема і з використанням дронів.

Якось там навіть стверджували, що українець начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.