РФ пожаловалась Швеции на "атаки" против ее торгового представительства

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало временного поверенного по делам Швеции, чтобы пожаловаться на очередной налет дрона на ее торговое представительство в Стокгольме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении российского МИД.

Во время вызова главе посольства Швеции объявили "решительный протест" из-за инцидента на прошлой неделе, когда неизвестный дрон сбросил на торговое представительство РФ "контейнер с краской".

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что требуют "установления злоумышленников, стоящих за систематическими нападениями на российские зарубежные учреждения в Швеции, и привлечения их к ответственности".

Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка "актов вандализма" против себя, в том числе с использованием дронов.

Как-то там даже утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.