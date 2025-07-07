У Мінфіні США очікують на зустріч із Китаєм для продовження обговорення торгівлі

Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує на зустріч зі своїм китайським колегою в найближчі тижні для продовження обговорення питань торгівлі та інших питань.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент у понеділок, 7 липня, заявив, що зустрінеться зі своїм китайським колегою в "найближчі кілька тижнів".

"Ми провели хороші зустрічі в Женеві та Лондоні. Ми обидва підійшли до цього з великою повагою. Я думаю, що нам є над чим працювати разом, якщо китайська сторона цього хоче. Тому ми обговоримо, чи зможемо ми вийти за рамки торгівлі і перейти до інших питань", – зауважив він.

Хоча Бессент не назвав імені свого колеги, міністр фінансів раніше вже мав контакти з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом. Зокрема у травні Ліфенг очолював делегацію своєї країни на переговорах з США.

27 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Подальші переговори в Лондоні визначили рамки для домовленостей, і згадана Трампом угода, схоже, формалізувала ці домовленості.

Китай поки не оголосив про нові домовленості, однак повідомив про пришвидшення процесу погодження експорту рідкісноземельних мінералів. Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів були ключовим предметом суперечок.