Трамп заявив, що США підписали торгову угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у четвер, його цитує агентство АР.

Міністр торгівлі Говард Лутнік повідомив Bloomberg TV, що угода була підписана на початку цього тижня. Ні Лутнік, ні Трамп не надали жодних подробиць щодо угоди.

"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", – заявив Трамп в четвер.

Лутнік зазначив, що угода була "підписана і скріплена печатками" двома днями раніше.

Міністерство торгівлі Китаю у п’ятницю заявило, що обидві сторони "додатково узгодили деталі рамкової угоди". Однак у заяві не було прямо згадано про доступ США до рідкісноземельних мінералів.

"Китай згідно із законом схвалюватиме заявки на експорт контрольованих товарів, що відповідають встановленим умовам. Відповідно, Сполучені Штати скасують низку обмежувальних заходів, вжитих проти Китаю. Сподіваємося, що США та Китай зустрінуться на півдорозі", – йдеться в заяві.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Подальші переговори в Лондоні визначили рамки для домовленостей, і згадана Трампом угода, схоже, формалізувала ці домовленості.

Китай поки не оголосив про нові домовленості, однак раніше цього тижня повідомив про пришвидшення процесу погодження експорту рідкісноземельних мінералів. Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів були ключовим предметом суперечок.