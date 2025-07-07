В Минфине США ожидают встречи с Китаем для продолжения обсуждения торговли

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает встречи со своим китайским коллегой в ближайшие недели для продолжения обсуждения вопросов торговли и других вопросов.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент в понедельник, 7 июля, заявил, что встретится со своим китайским коллегой в "ближайшие несколько недель".

"Мы провели хорошие встречи в Женеве и Лондоне. Мы оба подошли к этому с большим уважением.

Я думаю, что нам есть над чем работать вместе, если китайская сторона этого хочет. Поэтому мы обсудим, сможем ли мы выйти за рамки торговли и перейти к другим вопросам", – отметил он. Хотя Бессент не назвал имени своего коллеги, министр финансов ранее уже имел контакты с вице-премьером Китая Хэ Лифэнгом.

В частности, в мае Лифэн возглавлял делегацию своей страны на переговорах с США.

27 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое угрожало парализовать значительную часть торговли между странами.

Дальнейшие переговоры в Лондоне определили рамки для договоренностей, и упомянутое Трампом соглашение, похоже, формализовало эти договоренности.

Китай пока не объявил о новых договоренностях, однако сообщил об ускорении процесса согласования экспорта редкоземельных минералов. Ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов были ключевым предметом споров.