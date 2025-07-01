У Польщі остаточно затвердили обрання Кароля Навроцького президентом

Верховний суд Польщі у вівторок визнав дійсним обрання Кароля Навроцького президентом у другому турі виборів 1 червня.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду, повідомляє "Європейська правда".

Рішення про чинність президентських виборів найвищий суд Польщі ухвалив після розгляду на відкритому засіданні Палати з надзвичайних контролю та громадських справ.

Як зазначається в рішенні, Верховний суд "засвідчує дійсність обрання Кароля Тадеуша Навроцького Президентом Республіки Польща, яке відбулося 1 червня 2025 року".

Загалом до Верховного суду Польщі надійшли понад 54 тисячі виборчих скарг. Із них 21 було визнано обґрунтованою, але вони не мали суттєвого впливу на загальний результат виборів.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.