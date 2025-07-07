В Польше утвердили дату присяги избранного президента перед парламентом

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании парламента.

Как сообщает "Европейская правда", это подтвердила канцелярия польского парламента.

Спикер Сейма Шимон Головня в понедельник подписал постановление о созыве парламента "для принесения присяги новоизбранным Президентом Республики Польша", отметили в канцелярии.

"Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00 (11:00 по Киеву. – Ред.)", – говорится в сообщении.

❗️Marszałek Sejmu @szymon_holownia podpisał postanowienie ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.



Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia br. o godz. 10.00. pic.twitter.com/AOe7ZMABJC – Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) July 7, 2025

Соответственно, 6 августа станет последним днем на посту действующего президента Польши Анджея Дуды.

Напомним, Верховный суд Польши 2 июля признал действительным избрание Навроцкого президентом во втором туре выборов 1 июня после того, как в учреждение поступило более 54 тысяч избирательных жалоб.

Из них 21 была признана обоснованной, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.