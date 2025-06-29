Верховний суд Польщі відхилив понад 50 тисяч скарг на вибори президента

Польський Верховний суд залишив без подальшого розгляду понад 50 тисяч скарг на результати другого туру виборів президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Верховний суд Польщі заявив, що виніс рішення у двох справах, що охоплюють найбільшу кількість скарг на вибори з однаковим змістом, які були об'єднані для спільного розгляду.

Перша справа стосується 49 598 скарг, поданих за зразком, розробленим депутатом партії влади "Громадянська коаліція" Романом Гєртихом. Їх усі залишили без подальшого розгляду.

"Виборці друкували цю кореспонденцію, додавали до неї свої дані разом із номером PESEL (згідно з інструкцією) і надсилали до ВС (Верховного суду. – Ред.), незважаючи на те, що ці роздруківки не містили жодних заперечень проти дійсності виборів президента", – пояснили в суді.

Друге рішення стосується 3960 ідентичних виборчих протестів, складентих на основі зразка євродепутата від "Громадянської коаліції" Міхала Ваврикієвича. Їх теж залишили без подальшого розгляду, оскільки вони містили несумісні з законом недоліки або не відповідали Виборчому кодексу.

До Верховного суду Польщі надійшли загалом близько 60 тисяч скарг на можливі порушення на виборах президента, які можна було відправляти до 16 червня.

У деяких випадках були підтверджені порушення, але вони не були достатньо масовими, аби змінити результат голосування – перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького.

Читайте також: Кримінал для Навроцького: що дасть розслідування справ нового президента Польщі.