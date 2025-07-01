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У французькій Савої зливи спричинили найбільший паводок за 70 років

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Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 17:50 — Марія Ємець

У понеділок 30 червня сильні зливи у французькій Савої спричинили небачений десятиліттями розлив місцевих річок, внаслідок стихії загинула одна людина.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Стрімке підвищення рівня води у місцевих потоках почалося після сильної грози зі зливою. Під час неї випала майже місячна норма дощу. В умовах гірського рельєфу велетенські об’єми води одразу почали стікати вниз у долини. 

У муніципалітеті Модан змішана з багнюкою вода за лічені хвилини піднялась до рівня дамби та пішла через край. Багато місцевих доріг виявились підтопленими. Так само постраждала сусідня комуна Фурно. У префектурі Савої називають стихійне лихо наймасштабнішим за 70 років. 

Негода спричинила підтоплення і з іншого боку кордону в Італії, зокрема в місті Бардонеккія, де загинула одна людина. 

Італійське агентство ANSA повідомляє, що через наслідки негоди щонайменш кілька днів не курсуватиме потяг Париж – Мілан. На ділянці колії, що пролягає через зону стихійного лиха, розчищають багнюку та перевіряють стабільність конструкцій. 

Тим часом на більшості території Франції панує екстремальна спека, на 1 липня у 16 департаментах країни оголосили червоний рівень небезпеки. Через погоду закрили понад 1000 шкіл, а туристів не пускатимуть на верхівку Ейфелевої вежі. 

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Франція Італія стихійні лиха
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