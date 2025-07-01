У французькій Савої зливи спричинили найбільший паводок за 70 років

У понеділок 30 червня сильні зливи у французькій Савої спричинили небачений десятиліттями розлив місцевих річок, внаслідок стихії загинула одна людина.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Стрімке підвищення рівня води у місцевих потоках почалося після сильної грози зі зливою. Під час неї випала майже місячна норма дощу. В умовах гірського рельєфу велетенські об’єми води одразу почали стікати вниз у долини.

У муніципалітеті Модан змішана з багнюкою вода за лічені хвилини піднялась до рівня дамби та пішла через край. Багато місцевих доріг виявились підтопленими. Так само постраждала сусідня комуна Фурно. У префектурі Савої називають стихійне лихо наймасштабнішим за 70 років.

⛈️ Des orages diluviens touchent les Alpes. À Modane (Haute-Savoie), le torrent du Charmaix a envahi les rues ! Il est tombé 100 mm sur la montagne ! (© Cyril Ferreira) pic.twitter.com/jPknKk3hwM – Météo Express (@MeteoExpress) June 30, 2025

Негода спричинила підтоплення і з іншого боку кордону в Італії, зокрема в місті Бардонеккія, де загинула одна людина.

I violenti temporali che si sono abbattuti sulle Alpi hanno trasformato il torrente che attraversa Bardonecchia in un fiume di fango. Un deja vu per la cittadina dell'alta Valsusa, che ad agosto di due anni fa aveva vissuto una situazione quasi identica.



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Італійське агентство ANSA повідомляє, що через наслідки негоди щонайменш кілька днів не курсуватиме потяг Париж – Мілан. На ділянці колії, що пролягає через зону стихійного лиха, розчищають багнюку та перевіряють стабільність конструкцій.

Тим часом на більшості території Франції панує екстремальна спека, на 1 липня у 16 департаментах країни оголосили червоний рівень небезпеки. Через погоду закрили понад 1000 шкіл, а туристів не пускатимуть на верхівку Ейфелевої вежі.