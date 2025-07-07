На севере Италии после грозы семеро ребят застряли на островке

Спасатели на севере Италии пытаются забрать семерых подростков с островка, где они оказались отрезанными от мира после разлива реки в результате неожиданной грозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Семь ребят из провинции Тревизо на севере Италии обратились за помощью к спасателям, когда внезапное повышение уровня воды реки Пьяве и сильное течение помешали им вернуться на берег.

На место происшествия прибыли итальянские карабинеры и пожарные с двумя спасательными вертолетами. Они пытаются забрать детей с островка с помощью лебедки.

В Италии с понедельника продолжается непогода, в результате которой в разных регионах фиксируются грозы и оползни.

В Венето объявили "желтый" и "оранжевый" уровни опасности из-за гроз, которые продлятся до утра вторника.

"Желтое" предупреждение также было объявлено в Фриули-Венеция-Джулии из-за очередной волны непогоды, которая ожидается в ближайшие часы на всей территории региона – с грозами, дождями и сильным ветром.

Непогода также обрушилась на Венгрию, где даже приостановил работу столичный аэропорт.

В конце июня сильные ливни во французской Савойе привели к невиданному десятилетиями разливу местных рек, в результате стихии погиб один человек.