Аеропорт Будапешта призупинив роботу через негоду

Будапештський міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста в понеділок попередив, що призупиняє роботу через штормове пошкодження.

Про це летовище сповістило на Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначили в аеропорту Будапешта, через сильну грозу на злітно-посадкових смугах нанесло сміття, тож їх тимчасово закрили з міркувань безпеки.

"Після очищення… злітно-посадкову смугу № 1 було знову відкрито", – ідеться в повідомленні.

Крім того, в залі вильоту терміналу 2А аеропорту Будапешта "виявлено протікання води, тому всі процедури реєстрації пасажирів відбуваються в терміналі 2В".

"Постраждалих серед людей немає, триває оцінка збитків", – запевнили в аеропорту.

Раніше в понеділок летовище попереджало про сильну грозу, яка "може спричинити затримки та навіть скасування рейсів" 7-8 липня.

Через складні погодні умови, зокрема сильний вітер, у неділю з португальського острова Мадейра не вилетіли понад 30 літаків, зокрема й до Польщі, а за останній тиждень довелось скасувати понад 100 рейсів.