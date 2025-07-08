Politico: між США та Україною найближчим часом пройдуть зустрічі щодо військової допомоги

Найближчим часом в Італії та Україні відбудуться низка зустрічей на високому рівні між США та Україною, на яких йтиметься про постачання американської військової допомоги.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на два джерела, обізнані з планами, пише "Європейська правда".

Видання відзначає, що ці зустрічі можуть призвести до відновлення деяких поставок зброї, зупинених США. Разом з тим, у понеділок у Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

За даними Politico, США вже повідомили Києву, що поставки інженерного обладнання та деяких броньованих транспортних засобів будуть відновлені найближчим часом, хоча конкретні терміни ще не названі.

"Спеціальний представник президента Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі під час міжнародної конференції з питань допомоги, після чого відбудеться зустріч у Києві. Питання надання допомоги, без сумніву, буде головним у порядку денному", – йдеться у публікації.

Зазначимо, в конференції з питань відновлення України у Римі 10-11 липня візьме участь і президент Володимир Зеленський. Про його можливу зустріч із американською делегацією наразі офіційно не повідомляли.

У понеділок ввечері Трамп підтвердив журналістам, що Україні буде надано додаткову допомогу, оскільки зброя необхідна їй для захисту на тлі масованих атак РФ.

Трамп обговорював призупинення військової допомоги під час телефонної розмови з Зеленським у п'ятницю. Тоді український президент сказав, що це була "мабуть, найкраща розмова, яку ми мали за весь цей час, найпродуктивніша".