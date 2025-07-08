Politico: между США и Украиной в ближайшее время пройдут встречи по военной помощи

В ближайшее время в Италии и Украине состоится ряд встреч на высоком уровне между США и Украиной, на которых будет обсуждаться вопрос о поставках американской военной помощи.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что эти встречи могут привести к возобновлению некоторых поставок оружия, остановленных США. Вместе с тем, в понедельник в Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонное оружие.

По данным Politico, США уже сообщили Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых бронированных транспортных средств будут возобновлены в ближайшее время, хотя конкретные сроки еще не названы.

"Специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме во время международной конференции по вопросам помощи, после чего состоится встреча в Киеве. Вопрос оказания помощи, без сомнения, будет главным в повестке дня", – говорится в публикации.

Отметим, в конференции по вопросам восстановления Украины в Риме 10-11 июля примет участие и президент Владимир Зеленский. О его возможной встрече с американской делегацией пока официально не сообщалось.

В понедельник вечером Трамп подтвердил журналистам, что Украине будет предоставлена дополнительная помощь, поскольку оружие необходимо ей для защиты на фоне массированных атак РФ.

Трамп обсуждал приостановку военной помощи во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу. Тогда украинский президент сказал, что это был "пожалуй, лучший разговор, который у нас был за все это время, самый продуктивный".